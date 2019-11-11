У Сейма пройдет пикет против повышения акциза на алкоголь

Цель участников пикета - сохранить свои рабочие места в алкогольных магазинах, так как в приграничных районах найти работу сложно.

"В магазинах работают целые семьи. Представьте, что будет с семьей, если работу потеряют оба родителя", - сказал Котанс.

По его мнению, правительство, повысив акциз на алкоголь, уничтожит приграничную торговлю алкоголем и по крайней мере 150 рабочих мест в Видземе, а предприятия, торгующие алкоголем, потерпят банкротство.

Согласно расчетам, основанным на результатах опроса, проведенного Латвийской ассоциацией алкогольной отрасли и Латвийской торгово-промышленной палатой, увеличение акциза на алкоголь в 2020 году принесет бюджету убытки в размере 367,5 млн евро или свыше 1% от внутреннего валового продукта. Государство потеряет поступления от акциза на алкоголь, НДС, акцизного налога на горючее и налогов на рабочую силу, а также потратит 500 тыс. евро на пособия по безработице.

Пострадают не только непосредственно алкогольные магазины, но и гостиницы, кафе, АЗС, сувенирные магазины и малые сельские предприятия, обслуживающие туристов, считают организаторы пикета.

"Кому выгодно это нерациональное и нелогичное повышение акцизного налога - рынку нелегального алкоголя, одеколонному бизнесу?" - заявил Котанс.