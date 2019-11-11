Пн, 11.11.2019
Даже без вербальной речи собаки показывают, что им есть чем поделиться со своим владельцем. Так что же произойдет, если мы дадим собакам доступ к словам, которые мы говорим им каждый день? Кристина Хангер, научившая свою собаку "говорить"

У Сейма пройдет пикет против повышения акциза на алкоголь

Алкогольные напитки

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В среду, 13 ноября, в 11 часов жители Валки, Айнажи, Салацгривы и других самоуправлений, расположенных у границы с Эстонией, проведут пикет у здания Сейма в знак протеста против решения правительства с 1 марта 2020 года на 30% повысить ставку акцизного налога на алкоголь, сообщил агентству ЛЕТА представитель организаторов и сети магазинов Alko 1000 Market Оскар Котанс.

Цель участников пикета - сохранить свои рабочие места в алкогольных магазинах, так как в приграничных районах найти работу сложно.

"В магазинах работают целые семьи. Представьте, что будет с семьей, если работу потеряют оба родителя", - сказал Котанс.

По его мнению, правительство, повысив акциз на алкоголь, уничтожит приграничную торговлю алкоголем и по крайней мере 150 рабочих мест в Видземе, а предприятия, торгующие алкоголем, потерпят банкротство.

Согласно расчетам, основанным на результатах опроса, проведенного Латвийской ассоциацией алкогольной отрасли и Латвийской торгово-промышленной палатой, увеличение акциза на алкоголь в 2020 году принесет бюджету убытки в размере 367,5 млн евро или свыше 1% от внутреннего валового продукта. Государство потеряет поступления от акциза на алкоголь, НДС, акцизного налога на горючее и налогов на рабочую силу, а также потратит 500 тыс. евро на пособия по безработице.

Пострадают не только непосредственно алкогольные магазины, но и гостиницы, кафе, АЗС, сувенирные магазины и малые сельские предприятия, обслуживающие туристов, считают организаторы пикета.

"Кому выгодно это нерациональное и нелогичное повышение акцизного налога - рынку нелегального алкоголя, одеколонному бизнесу?" - заявил Котанс.

В отделе общественных отношений Рижской думы сообщили, что заявка на пикет подана в предусмотренном законом порядке. Пикет пройдет у Сейма с 11.00 до 13.00.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ