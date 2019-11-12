Вт, 12.11.2019
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"Динамо" с двумя новичками в составе принимает "Салават Юлаев"

Хоккееисты "Динамо"

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Сегодня вечером рижское "Динамо" проведёт первый матч после перерыва в Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ). В 19:30 команда Гирта Анкипанса выйдет на лёд "Арены Рига", где встретится с уфимским "Салават Юлаев".

Напомним, что во время перерыва в КХЛ состав рижского "Динамо" пополнили два российских нападающих - 23-летний Александр Протапович и 24-летний Никита Сетдиков. Оба хоккеиста сезона начали в "Автомобилисте" из Екатеринбурга.

Протапович в "Динамо" будет выступать под 47-м номером, а Сетдиков - под 52-м.

Напомним, что для рижского "Динамо" сезон начался неудачно, поэтому в октябре команду покинули Якоб Берглунд, Давид Улльстрём и Кристерс Гудлевскис. Позже состав команды пополнили Андрей Макаров, Александр Салак и Оскар Бартулис.

В данный момент рижане имеют в своём активе 17 очков и занимают последнее, 12-е место в Западной конференции. "Салават Юлаев", в свою очередь, имеет в своём активе 31 очко и занимает четвёртое место на Востоке.

Отметим, что "Салават Юлаев" и "Динамо" встречались между собой 21 раз. Счёт 3:18 в пользу хоккеистов из Уфы. В своём последнем матче хоккеисты "Салавата" нанесли сокрушительное поражение минскому "Динамо" со счётом 9:1.

Рижское "Динамо" потерпело поражение в последних четырёх матчах подряд. Впереди у латвийской команды четыре домашних матча. 

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