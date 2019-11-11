Хотели 10 000 евро: в Риге мужчину били битой, обещали закопать и притащили к матери

Прокуратура передала в Пардаугавский суд Риги уголовное дело, по которому шесть человек обвиняются в групповом вымогательстве с использованием угроз и и насилия, сообщает агентство LETA.
Согласно обвинению, в октябре 2018 года обвиняемые договорились получить у некого мужчины деньги безо всякого основания, пригрозив ему и используя реальное насилие.
Обвиняемые пришли к пострадавшему домой в Риге и потребовали сначала 10 000 евро, а потом снизили сумму до 4000 евро.
Они угрожали убить обвиняемого, закопать в могилу и нанести телесные повреждения. После этого некоторые из обвиняемых применили насилие, в том числе они били пострадавшего ногой, кулаками и бейсбольной битой. Кроме того, они применили насилие по отношению к знакомому пострадавшего лица.
Принимая во внимание, что у пострадавшего таких денег не было, преступники насильно отвели его к матери, продолжали угрожать и требовать деньги и у нее дома.
Пострадавшие обратились в полицию на следующий день после совершения преступления.