Хотели 10 000 евро: в Риге мужчину били битой, обещали закопать и притащили к матери

Они угрожали убить обвиняемого, закопать в могилу и нанести телесные повреждения. После этого некоторые из обвиняемых применили насилие, в том числе они били пострадавшего ногой, кулаками и бейсбольной битой. Кроме того, они применили насилие по отношению к знакомому пострадавшего лица.