Пн, 11.11.2019
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Хотели 10 000 евро: в Риге мужчину били битой, обещали закопать и притащили к матери

Сотрудник полиции. Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Прокуратура передала в Пардаугавский суд Риги уголовное дело, по которому шесть человек обвиняются в групповом вымогательстве с использованием угроз и и насилия, сообщает агентство LETA.

Согласно обвинению, в октябре 2018 года обвиняемые договорились получить у некого мужчины деньги безо всякого основания, пригрозив ему и используя реальное насилие.

Обвиняемые пришли к пострадавшему домой в Риге и потребовали сначала 10 000 евро, а потом снизили сумму до 4000 евро.

Они угрожали убить обвиняемого, закопать в могилу и нанести телесные повреждения. После этого некоторые из обвиняемых применили насилие, в том числе они били пострадавшего ногой, кулаками и бейсбольной битой. Кроме того, они применили насилие по отношению к знакомому пострадавшего лица.

Принимая во внимание, что у пострадавшего таких денег не было, преступники насильно отвели его к матери, продолжали угрожать и требовать деньги и у нее дома.

Пострадавшие обратились в полицию на следующий день после совершения преступления.

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