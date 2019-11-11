Ответственная комиссия одобрила бюджет; осталось окончательное чтение

На прошлой неделе комиссия рассмотрела все включенные в бюджетный пакет законопроекты, поддержав ранее одобренные Кабинетом министров предложения. Депутаты не тратили много времени на рассмотрение предложений, чем заслужили претензии от оппозиции. Больше всего дискуссий вызвала новая модель финансирования партий и финансирование питания учащихся 1-4-х классов.

Сегодня при рассмотрении законопроектов о бюджете на 2020 год и о среднесрочных бюджетные рамках на 2020-2022 годы комиссия одобрила почти все ранее утвержденные правительством предложения. Единственным исключением стало предложение о перераспределении 1,58 млн евро, предусмотренных для совершенствования системы детских пособий, на увеличение зарплат медиков. Хотя это предложение было поддержано правительством, в конце прошлой недели советник премьер-министра по вопросам демографии Имант Парадниекс сообщил, что эти средства все же будут использованы для первоначальных целей.

Депутаты коалиции в комиссии отклонили все предложения оппозиции, которые предусматривали отказ от различных приоритетов, чтобы использовать это финансирование для повышения зарплат медиков.

Этот вопрос вызвал в комиссии острые дискуссии, во время которых депутаты оппозиции упрекали представителей коалиции в невыполнении закона.

Планируется, что парламент примет окончательное решение по бюджету на следующий год на заседаниях 13 и 14 ноября.

Как сообщалось, доходы консолидированного бюджета 2020 года прогнозируются в размере 9,89 млрд евро, расходы - в размере 10 млрд евро. По сравнению с бюджетом 2019 года доходы вырастут на 717,1 млн евро, расходы - на 610,1 млн евро.