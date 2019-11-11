И в этом году Ниагарский водопад подсветят в цвета Латвии

Как сообщает агентство LETA, 18 ноября Ниагарский водопад подсветят в цвета флага Латвии три раза по 15 минут - в 21, 22 и 23 часа.

Как указали в посольстве, отвечая на просьбу посла Латвии в Канаде Карлиса Эйхенбаумса, правление подсветки Ниагарского водопада решило поддержать инициативу и чествовать Латвию в день ее рождения.

Отметим, что воды Ниагарского водопада были подсвечены в честь столетия Латвии в 2018 году.