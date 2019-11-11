Пн, 11.11.2019
Политика СМИ в Латвии рушится. С точки зрения качества журналистики, такие значительные изменения происходят в то время, когда нет никого, кто мог бы своим словом и авторитетом встать на сторону журналистов. Журналисты TV3

И в этом году Ниагарский водопад подсветят в цвета Латвии

Ниагарский водопад в цветах латвийского флага

ФОТО: Facebook/Niagara Falls Illumination Board

И в этом году в день провозглашения независимости Латвии Ниагарский водопад будет подкрашен в красно-бело-красные цвета, сообщило в Facebook посольство Латвии в Канаде.

Как сообщает агентство LETA, 18 ноября Ниагарский водопад подсветят в цвета флага Латвии три раза по 15 минут - в 21, 22 и 23 часа.

Как указали в посольстве, отвечая на просьбу посла Латвии в Канаде Карлиса Эйхенбаумса, правление подсветки Ниагарского водопада решило поддержать инициативу и чествовать Латвию в день ее рождения.

Отметим, что воды Ниагарского водопада были подсвечены в честь столетия Латвии в 2018 году.

Ниагарский водопад - крупнейший по количеству воды в Северной Америке. Его высота составляет 53,6 метра, и его образуют три водопада. Ежегодно Ниагарский водопад посещают примерно 12 миллионов туристов. 

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