И в этом году Ниагарский водопад подсветят в цвета Латвии

И в этом году в день провозглашения независимости Латвии Ниагарский водопад будет подкрашен в красно-бело-красные цвета, сообщило в Facebook посольство Латвии в Канаде.
Как сообщает агентство LETA, 18 ноября Ниагарский водопад подсветят в цвета флага Латвии три раза по 15 минут - в 21, 22 и 23 часа.
Как указали в посольстве, отвечая на просьбу посла Латвии в Канаде Карлиса Эйхенбаумса, правление подсветки Ниагарского водопада решило поддержать инициативу и чествовать Латвию в день ее рождения.
Отметим, что воды Ниагарского водопада были подсвечены в честь столетия Латвии в 2018 году.
Ниагарский водопад - крупнейший по количеству воды в Северной Америке. Его высота составляет 53,6 метра, и его образуют три водопада. Ежегодно Ниагарский водопад посещают примерно 12 миллионов туристов.