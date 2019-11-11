В Кенгарагсе пропала девочка; полиция просит помощи жителей

Кенгарагский участок Госполиции разыскивает без вести пропавшую Валерию Лауру 2007 года рождения, сообщает агентство LETA.
9 ноября девочка вышла из своей квартиры на улице Маскавас и до сих пор не вернулась домой.
Ее приметы: рост 158 сантиметров, среднего телосложения, волосы средней длины темного цвета со светлыми прядями. Была одета в зимнюю куртку цвета хаки с капюшоном, черную футболку с белой надписью, черные джинсы, черные кроссовки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее возможном местонахождении, просят звонить в полицию по номеру телефона 110.