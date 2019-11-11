В Кенгарагсе пропала девочка; полиция просит помощи жителей

9 ноября девочка вышла из своей квартиры на улице Маскавас и до сих пор не вернулась домой.

Ее приметы: рост 158 сантиметров, среднего телосложения, волосы средней длины темного цвета со светлыми прядями. Была одета в зимнюю куртку цвета хаки с капюшоном, черную футболку с белой надписью, черные джинсы, черные кроссовки.