Медики пригрозили начать сбор подписей за роспуск Сейма

19 ноября состоится заседание совета ЛПРЗСУ, на котором будут обсуждаться дальнейшие действия.

Керис отметил, что интерес к сбору подписей за роспуск Сейма "очень большой", но пока в этом направлении никаких действий не предпринимается, так как медики ждут окончательного голосования парламента по бюджету, которое планируется 14 ноября.

Президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце заявила, что, если предложения медиков будут игнорироваться, состоится забастовка, и уже проводится опрос о том, сколько человек готовы принять в ней участие, а также решаются вопросы организационного характера.

Комментируя решение бюджетной комиссии Сейма отклонить просьбу организаций медиков и депутатов оппозиции остановить рассмотрение проекта госбюджета до момента, пока не будет найдено обещанное финансирование для повышения зарплат медиков, Айзсилниеце заявила: "Мы это так не оставим."

Как сообщалось, на прошлой неделе организации медиков провели у Сейма многотысячный пикет и акцию протеста "Один день без врача", требуя выделить финансирование на прирост зарплат в установленном законом объеме, но никаких гарантий повышения зарплат от правительства не получили.