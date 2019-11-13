Один на два миллиона: латвиец помогает строить школы и больницы в Папуа новой Гвинее

Латвия стала свободной и независимой благодаря героическим поступкам людей. В наши дни, во время государственных праздников, мы часто говорим о прошлом, в то время как должны говорить о настоящем. О современных героях, чья самоотверженная работа делает Латвию и мир лучше. Сегодня мы расскажем вам историю Мика Муйжарая.
Прохладное пятничное утро. В редакцию TVNET пришел улыбающийся и энергичный молодой человек. Его зовут Мик Муйжарайс. Уже почти два года, работая во Всемирном банке, он живет между Ригой и Порт-Морсби, столицей Папуа-Новой Гвинеи.
Рассказывая о своей работе во Всемирном банке, Мик говорит, что у людей часто рождаются неправильные представления. Они думают, что это обычная кредитная организация, которую интересует исключительно прибыль. Однако это совсем не так. Молодой человек говорит, что у Всемирного банка две цели: искоренить бедность на мировом уровне и способствовать сокращению неравенства.
"Всемирный банк предоставляет кредиты или гранты на развитие странам по очень низким процентным ставкам и на очень длительные периоды. Часто проблема в этих странах заключается в ограничении доступа к внешним ресурсам. Это один из способов привлечения средств", - рассказывает Муйжарайс.
Полученные средства страна может использовать для решения различных текущих проблем. Например, построить больницы и школы.
"Мы реализуем там один крупный и относительно большой проект, в основе которого лежит идея в ближайшие пять лет построить более 400 различных школ, больниц, дорог, систем водоснабжения и другой инфраструктуры в самых отдаленных уголках страны", - рассказывает Мик.
Его работа состоит из двух частей. Первая - это работа с различными учреждениями, которым он предоставляет техническую поддержку и экспертизу в реализации проекта. Вторая и самая захватывающая часть - это работа на месте. Обычно это поездки в разные деревни.
"В западной провинции есть деревня, очень отдаленное место. В этой деревне уже 30 лет не было школы. В радиусе около 40-50 км непроходимые джунгли. Население растет, и очень большая их часть не умеет ни читать, ни писать. У них был очень долгий разговор о необходимости школ и медпунктов" - говорит Муйжарайс.
Папуа-Новая Гвинея является воплощением понятия "разнообразие".
В стране живут более восьми миллионов человек, которые говорят на более чем 800 разных языках. Страна богата природными ресурсами, но 40% населения все еще живет в условиях крайней нищеты.
Более того, многие учреждения были недавно созданы заново или находятся в процессе создания. Так что проблемы очень разные. В других случаях, по словам Мика, реализации проекта препятствуют различные племенные конфликты. Один из таких конфликтов он видел собственными глазами:
"Только закончилась одна из встреч. Вышел на улицу, смотрю - собралась толпа. Коллега подошел и спросил, где я останусь. Я ответил, что в небольшой гостинице рядом с рынком. Он говорит: "Видишь, там на горе дом? Только построили. Обычно люди там остаются. Может, хочешь туда? Там лучше". Я согласился. Поднялись наверх. В тот момент, когда я уже вышел из машины, слышу, что с центральной части деревни доносятся крики. Спрашиваю: "Что это за звуки"? "Это, так называемые, военные кличи", говорит он. Оказывается, в центре провинции два племени начинали атаковать провинциальную администрацию. Потом мы сидели во внутреннем дворике, пили кофе и смотрели, как все это происходит. Место, где у них был конфликт, было совсем рядом с моим отелем".
Мик попал во Всемирный банк случайно. Первоначально получил степень бакалавра государственного управления в Латвийском университете. На последнем курсе он понял, что хочет специализироваться на международных отношениях. В этот период он и почувствовал интерес к глобальным проблемам.
"Все понимают: очень плохо, что 40% населения мира живет в бедности. Плохо, что у нас изменение климата. Мы знаем, что есть все эти глобальные проблемы. И я подумал:
и хотя лично я никогда не буду главным "решателем", но если я смогу повернуть эти [мировые] часы в правильном направлении, даже на миллисекунду, я буду счастлив.
Со временем у Майка появилась возможность учиться в США. Во время учебы в Колумбийском университете он подал заявку на летнюю стажировку в Восточном Тиморе, стране, восстанавливающейся после гражданской войны. Он проработал там намного дольше срока практики - 8 месяцев. Фактически, в свой последний рабочий день Мику позвонили и пригласили присоединиться к проекту во Всемирном банке.
"Оказалось, что они видели меня на какой-то конференции. Мне предложили работу и дали команду, с которой следующие полтора года мы путешествовали по Тимору, собирая различные данные о проблемах деревень", - рассказывает Мик.
Связь с родиной Мику помогает держать неправительственная организация "Ar pasaules pieredzi Latvijā", которую он вместе с единомышленниками создал два ода назад. Главным образом NVO занимается вопросами реэмиграции.
"Мы каждый месяц организовываем вечера историй, где те люди, которые вернулись обратно, рассказывают о своем опыте: чем занимались за границей, и что делают здесь.
Очень часто можно услышать мнение, что в Латвии все плохо. Основываясь на этом опыте, мы хотим показать, что реальность не так уж и плоха", - убежден Муйжарайc.