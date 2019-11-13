Один на два миллиона: латвиец помогает строить школы и больницы в Папуа новой Гвинее

Прохладное пятничное утро. В редакцию TVNET пришел улыбающийся и энергичный молодой человек. Его зовут Мик Муйжарайс. Уже почти два года, работая во Всемирном банке, он живет между Ригой и Порт-Морсби, столицей Папуа-Новой Гвинеи.

ФОТО: Мик Муйжарайс

Рассказывая о своей работе во Всемирном банке, Мик говорит, что у людей часто рождаются неправильные представления. Они думают, что это обычная кредитная организация, которую интересует исключительно прибыль. Однако это совсем не так. Молодой человек говорит, что у Всемирного банка две цели: искоренить бедность на мировом уровне и способствовать сокращению неравенства.

"Всемирный банк предоставляет кредиты или гранты на развитие странам по очень низким процентным ставкам и на очень длительные периоды. Часто проблема в этих странах заключается в ограничении доступа к внешним ресурсам. Это один из способов привлечения средств", - рассказывает Муйжарайс.

ФОТО: из личного архива

Полученные средства страна может использовать для решения различных текущих проблем. Например, построить больницы и школы.

"Мы реализуем там один крупный и относительно большой проект, в основе которого лежит идея в ближайшие пять лет построить более 400 различных школ, больниц, дорог, систем водоснабжения и другой инфраструктуры в самых отдаленных уголках страны", - рассказывает Мик.

Его работа состоит из двух частей. Первая - это работа с различными учреждениями, которым он предоставляет техническую поддержку и экспертизу в реализации проекта. Вторая и самая захватывающая часть - это работа на месте. Обычно это поездки в разные деревни.

"В западной провинции есть деревня, очень отдаленное место. В этой деревне уже 30 лет не было школы. В радиусе около 40-50 км непроходимые джунгли. Население растет, и очень большая их часть не умеет ни читать, ни писать. У них был очень долгий разговор о необходимости школ и медпунктов" - говорит Муйжарайс.

Папуа-Новая Гвинея является воплощением понятия "разнообразие".

В стране живут более восьми миллионов человек, которые говорят на более чем 800 разных языках. Страна богата природными ресурсами, но 40% населения все еще живет в условиях крайней нищеты.

Более того, многие учреждения были недавно созданы заново или находятся в процессе создания. Так что проблемы очень разные. В других случаях, по словам Мика, реализации проекта препятствуют различные племенные конфликты. Один из таких конфликтов он видел собственными глазами: