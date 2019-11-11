Пн, 11.11.2019
Понимала, что он на самом деле умирает. Если его не могла спасти современная медицина, то должна была спасти я. Стефания Стратия, которая спасла своего мужа от смерти

Стало известно, сколько могут получить латвийские параолимпийцы за победу на ЧМ

Диана Дадзите

ФОТО: Ieva Makare / LETA

Латвийская паралегкоатлетка Диана Дадзите за завоеванное на чемпионате мира в Дубае золото в метании копья и Айгар Апинис, завоевавший золотую медаль в метании диска, могут получить премии в размере до 28 458 евро каждый, сообщил агентству LETA заместитель госсекретаря Министерства образования и науки, директор департамента спорта Эдгар Северс.

Согласно правилам Кабинета министров о порядке премирования спортсменов за выдающиеся достижения Дадзите и Апинис могут претендовать на премии.

Латвийский параолимпийский комитет до 15 октября должен подать заявку на предоставление денежной награды. Заявка должна быть подана до 15 октября следующего года, так как период награждения включает в себя достижения до 15 октября каждого года.

В 2020 году состоятся Параолимпийские и Олимпийские игры, и, если указанные спортсмены займут почетные места и на Олимпиаде, денежную премию они получат за одно - самое высокое достижение.

В следующем году в бюджете Министерства образования и науки для награждения спортсменов выделено 42 686 евро, однако, как отметил Северс, премии почти всегда выплачиваются из дополнительных средств.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ