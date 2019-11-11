Стало известно, сколько могут получить латвийские параолимпийцы за победу на ЧМ

Латвийская паралегкоатлетка Диана Дадзите за завоеванное на чемпионате мира в Дубае золото в метании копья и Айгар Апинис, завоевавший золотую медаль в метании диска, могут получить премии в размере до 28 458 евро каждый, сообщил агентству LETA заместитель госсекретаря Министерства образования и науки, директор департамента спорта Эдгар Северс.