Стало известно, сколько могут получить латвийские параолимпийцы за победу на ЧМ

Латвийская паралегкоатлетка Диана Дадзите за завоеванное на чемпионате мира в Дубае золото в метании копья и Айгар Апинис, завоевавший золотую медаль в метании диска, могут получить премии в размере до 28 458 евро каждый, сообщил агентству LETA заместитель госсекретаря Министерства образования и науки, директор департамента спорта Эдгар Северс.
Согласно правилам Кабинета министров о порядке премирования спортсменов за выдающиеся достижения Дадзите и Апинис могут претендовать на премии.
Латвийский параолимпийский комитет до 15 октября должен подать заявку на предоставление денежной награды. Заявка должна быть подана до 15 октября следующего года, так как период награждения включает в себя достижения до 15 октября каждого года.
В 2020 году состоятся Параолимпийские и Олимпийские игры, и, если указанные спортсмены займут почетные места и на Олимпиаде, денежную премию они получат за одно - самое высокое достижение.
В следующем году в бюджете Министерства образования и науки для награждения спортсменов выделено 42 686 евро, однако, как отметил Северс, премии почти всегда выплачиваются из дополнительных средств.