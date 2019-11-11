Установлено вещество, которое, скорее всего, вызвало "болезнь вейперов"

Эксперты наконец идентифицировали возможное вещество, которое в последнее время вызвало в США вспышку так называемой "болезни вейперов", когда было зарегистрировано более 2000 случаев болезней легких, 39 из которых закончились летально.
Как говорится в новом исследовании, опубликованном в научном журнале The New England Journal of Medicine, потенциальной причиной заболевания мог стать ацетат витамина Е.
После проведенных анализов ацетат витамина Е был обнаружен во всех образцах легочной жидкости, полученных у 29 пациентов в 10 штатах США. У всех пациентов было диагностировано EVALI - легочное заболевание, вызванное вейпингом.
Ацетат витамина Е - это масло, полученное от витамина Е, и которое добавляют в продукты для вейпинга, содержащие ТГК (психоактивное вещество в марихуане). Ранее эксперты выдвинули теорию, что именно масло могло стать причиной заболеваний, так как оно было найдено в организме многих пациентов.
Однако это первый раз, когда масло было найдено в образцах бронхоальвеолярного лаважа, который берут через нос из легких.
"Это открытие доказывает присутствие ацетата витамина Е в месте повреждения в легких", - заявила на пресс-конференции медик Анне Шашет.
Ацентат витамина Е - серьезная причина для опасений, так как другое вещество из полученных образцов нельзя столь плотно связать с болезнью легких. Впрочем, это открытие не исключает возможности, что виновником заболевания стало некое другое соединение.
Это масло в больших количествах часто добавляют в продукты, содержащие ТКГ, чтобы разбавить их, улучшить внешний вид и позволить использовать в продукте меньшее количество ТГК.
"ТГК в легких надолго не остается, в свою очередь ацетат витамина Е чрезвычайно липкий, почти как мед, поэтому, когда он попадает в легкие, то остается там дольше", - сказал на конференции врач Джим Пиркл.
Ацетат витамина Е можно найти в различных продуктах для ухода за кожей и продуктах питания, однако он не несет вреда, если его проглотить или нанести на кожу. Однако, если вдохнуть ацетат, то он может нарушить работу легких.
В данный момент неизвестно, как именно ацетат витамина Е вредит легким. Скорее всего, масло покрывает легкие, вредя нормальному обмену кислорода. Легкие пытаются избавиться от масло, начинается воспаление, что в свою очередь изменят процесс дыхания.
Это открытие в очередной раз показывает то, что людям не стоит употреблять содержащие ТГК продукты для вейпинга, особенно, если они получены из сомнительных источников.