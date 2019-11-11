Россиянин рассказал, зачем переплыл Нарову и попросил в Эстонии политического убежища

Станислав вспоминает несколько резонансных преступлений тех лет. Самый громкий случай освещали даже федеральные российские СМИ - в 2009 году начальник милиции Гдова и местный криминальный авторитет погибли в результате взрыва гранаты. Они сидели в одной машине, беседовали и, как позднее сообщило следствие, взрыв произошел из-за неосторожного обращения кого-то из них с ручной гранатой.

Окончательно разочаровался в местной власти Станислав тогда, когда Андрей Турчак, девять лет бывший губернатором Псковской области, пошел на повышение в Москву - стал сенатором и секретарем генерального совета партии "Единая Россия".

После этого Станислав даже специально ездил в Петербург, чтобы пожаловаться на псковских чиновников-коррупционеров.

Самый простой выход - перейти границу

На новом месте и в новом бизнесе Станиславу, с его страстью к поиску коррупционеров, было нелегко. Он продолжал жаловаться на многих чиновников в полицию, в ФСБ, в прессу. В начале этого года полицейские задержали его пьяным за рулем.

"Они просто хотели поймать меня на взятке", - уверен Станислав.

Он утверждает, что к тому времени давно уже не пил. Но медицинское освидетельствование показало сильное опьянение, и суд лишил его прав. Это означало, что продолжать свою работу Станислав не сможет. Из-за этого ему нечем было платить штраф, который обещали заменить на тюремное заключение…

В этой ситуации он решил бежать за границу. В июне он приехал в местность, где Нарова вытекает из Чудского озера.

"Угнал лодку с базы отдыха, - рассказывает он. - Сначала я сидел в засаде, искал варианты... Тем более, что я охотился в этой местности еще до появления границы. Я там всё знал. Сначала хотел перейти в другом месте - там тоже база рыболовов, но закрытая - старые лодки были, но без весел. В итоге, участок нашел хороший, узкий - быстрый рывок на веслах и готово".

Один из жилых домов центра по приему беженцев в деревне Вао. ФОТО: Николай Андреев

Видит коррупцию во всем

Попав в центр для беженцев, Станислав Никитин быстро разочаровался в Эстонии. И здесь он везде подозревает коррупцию и воровство денег, выделяемых на содержание беженцев.

"В комнатах старые компьютеры, старые телевизоры, старая мебель… Евросоюз ведь дает неплохие деньги - сами понимаете", - говорит он.

Жизнь в Эстонии осложнил и конфликт с одним из соседей - тоже из России. Но в целом, Станислав уверен, что ему отказали в международной защите именно из-за плохих отношений с руководством центра.