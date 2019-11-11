В Риге задержана девушка: напала с ножом на хозяйку квартиры и бродила босая по Саркандаугаве

Когда стражи порядка задержали девушку, она ответила, что "ей нужно к папе". На полицейских, где живет отец, она ответила лишь "с вами не поеду". Девушка также сказала, что "не верит, что полиция настоящая".

Когда полицейский сказал, что придется задержаться в любом случае, девушка бросилась бежать. Она даже попыталась проникнуть в проезжавший мимо автомобиль, но вскоре была поймана.

Когда ее задержали, она несколько раз выкрикнула "папа". Девушка отказалась от предложения вызвать медиков и ответила, что "ей надо к маме". На вопросы, откуда она пришла и куда идет, она не отвечала.

На место происшествия вызвали медиков. Пока скорая помощь оказывала ей помощь, полицейский получил неожиданный телефонный звонок.

Поступила информация, что упомянутое лицо, возможно, напало с ножом на свою бабушку. В ходе событий выяснилось, что пострадавшая - не бабушка девушки, однако они между собой знакомы.

Как передаче рассказали полицейские, начато дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений.

Девушка 1997 года рождения задержана. Позднее выяснилось, что она снимала у пострадавшей комнату. По неизвестным пока причинам возник конфликт, в результате которого пострадала пожилая женщина.