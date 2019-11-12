"Я приняла его за стриптизера": Лолита Милявская впервые рассказала правду о пятом браке

Пятый брак Лолиты Милявской просуществовал девять лет. Певица считает, что Дмитрий никогда по-настоящему ее не любил, а лишь притворялся. Их разница в возрасте совсем не была причиной развода.

Лолита вспомнила первое знакомство. Она подчеркнула, что никогда не хотела выходить замуж за Иванова.

"Я никогда не собиралась за него замуж... Не было ярких чувств, не вспыхнуло. Сначала я приняла его за стриптизера. Его привел приятель на Мосфильм, где я снимала клип. Пообщались, пошли покушали. Потом он пригласил меня на тренировку, но это меня не вставило. Мы разъехались....", - рассказала она.

После Лолита узнала, что Дмитрий заболел. Ей стало его жалко. Ведь об был один. Молодому человеку сделали операцию и Милявская принялась его выхаживать. У будущего жениха была скромная однокомнатная квартира в Москве, которую раз в неделю приходила чистить уборщица.

Потом они начали встречаться, конечно Дмитрий захотел переехать из своей скромной квартиры в роскошный особняк Лолиты. Потом произошла первая ссора. Иванов хотел поселить свою дочь в дом певицы, в комнату ее дочери - Евы. Милявская возразила, а Иванов тогда очень резко отреагировал: "А почему твоя дочь должна жить хорошо, а моя плохо?".

Артистка поняла, что она не хочет продолжать эти отношения и уехала на гастроли в Беларусь. Но там произошло нечто неожиданное.

"Я выхожу на сцену, а в зале — его родители, родственники. Он идет на сцену, размахивает руками, весь зал смотрит, я злюсь. У меня же программа выстроена... Он берет у меня микрофон, достает коробочку с кольцом, падает на колено, пустил слезу. Я в шоке...", - вспоминает звезда.

Тогда Лолита коротко ответила "Да" и продолжила выступление.

Певица считает, что кризис в их отношениях наступил два года назад. Супруг увлекся курсами личностного роста. Лолита приравнивала этот клуб по интересам к секте. Дмитрий совершенно изменился и стал к ней холоден. Звезда подключала психолога, так как поняла, что она выбыла из "списка его желаний".

"Я поняла , что ему нужен курс помощи... Я рядом начала погибать, а я не умею хотеть дураков", - признается Лолита.

Милявская больше не могла терпеть и выпроводила супруга.