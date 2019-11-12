Видео: Хоккеисты минского "Динамо" руками толкали клубный автобус

11 ноября хоккеисты минского "Динамо" побывали в минском Храме в честь Всех Святых, а позже спортсменам пришлось толкать клубный автобус. Портал TUT.by сообщает, что генеральный директор команды Дмитрий Басков сидел за рулём транспортного средства.

Добавим, что минское "Динамо" потерпело 11 поражений подряд. В последнем матче с "Салаватом Юлаевым" - со счетом 1:9.