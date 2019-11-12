Карсумс: Меня звали и в СКА

Карсумс, который стал самым старшим в составе сборной во время созыва в Лиепае, считает, что Олег Знарок ему доверяет. Хоккеист играет у Знарка как в этом сезоне, так и ранее в рядах московского "Динамо", мог он играть и в СКА, когда главным тренером был Знарок.

"Он мне доверяет, дает игровое время, и у этого большое значение", - рассказал хоккеист.

"Играю как в большинстве, так и в меньшинстве. Это скажет любой игрок - если тебе дают большее игровое время, соответственно, будет больше моментов и большая возможность заработать очки".

Прошлый сезон нападающий вспоминать не хочет, так как полгода он играл в рядах "Спартака" со сломанной лодыжкой и тяжесть травмы обнаружилась лишь на компьютерной томографии в Латвии. В связи с состоянием здоровья он не поехал на чемпионат мира, и все и все чаще хоккеист, практикующий силовую игру, вынужден менять длительные нагрузки.

"Больше всего мне бы понравилась организация чемпионата в июле", - говорит Карсумс. "Это была бы возможность залечить полученные в ходе сезона травмы, и в июне уже начать подготовку к новому сезону. За себя я стопроцентно могу утверждать, что никогда не лежал под капельницей только потому, чтобы не ехать на чемпионат мира. Мне кажется, это было бы совершенно дурацки - делать так".

В Августе в Риге пройдет квалификационный турнир на Олимпиаду 2022 года в Пекине, но Карсумсу вскоре после Игр исполнится 36 лет.

"Мне уже все-таки 33 года. Поехать на Олимпиаду - это был бы идеальный вариант, как завершить карьеру игрока в сборной", - считает спортсмен.

И еще Карсумсу не нравится бросать буллиты.