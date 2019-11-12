Нападение с ножом в Саудовской Аравии: прямо на сцене пострадали иностранные актеры

Нападавшим стал 33-летний гражданин Йемена, который был задержан после того, как гостелевидение показало его, забирающемся на сцену в Парке короля Абдаллы и ранящим ножом двух мужчин и одну женщину. Полиция сообщила, что нож был конфискован.