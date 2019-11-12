Нападение с ножом в Саудовской Аравии: прямо на сцене пострадали иностранные актеры

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в понедельник по время музыкального представления на сцене ножевые ранения получили три участника зарубежной театральной труппы, сообщает AFP.
Нападавшим стал 33-летний гражданин Йемена, который был задержан после того, как гостелевидение показало его, забирающемся на сцену в Парке короля Абдаллы и ранящим ножом двух мужчин и одну женщину. Полиция сообщила, что нож был конфискован.
Это первое нападение такого вида с тех пор, как в ультраконсервативном мусульманском королевстве начали смягчать установленные на развлечения ограничения.
Полиция проинформировала, что состояние пострадавших стабильное, но более подробную информацию об их национальности или мотиве нападавшего не предоставила.
Фактический лидер Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд провел либеральные реформы, в том числе он разрешил концерты, снова открыл кинотеатры и снял запрет для женщин на управление автомобилями.