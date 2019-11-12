Попросила никого не винить. В Москве из окна выпрыгнула женщина с двумя детьми

Утром 11 ноября в Москве была найдена женщина, которая вместе со своими двумя детьми выпрыгнула из окна жилого дома, сообщает РИА "Новости".
Женщину и ее маленькую дочь недалеко от дома нашла соседка. Неподалеку был обнаружен и шестилетний мальчик, за жизнь которого борются медики.
Соседка рассказала журналистам, что погибшая была "обычной женщиной".
"Обычная женщина была, без странностей, одевалась нормально", - сказала она РИА "Новости". "Я ее видела еще в субботу, она гуляла с детьми во дворе, и вроде бы все было как обычно".
Представитель следственной комиссии рассказала, что у смерти нет "уголовного характера". В свою очередь другой источник рассказал порталу, что женщина покончила с собой и пыталась убить и своих детей. Она оставила предсмертную записку, в которой просила "никого не винить".