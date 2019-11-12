Церпс выдвинул свою кандидатуру на должность президента Банка Латвии

В числе кандидатов на этот пост Церпс неофициально упоминался уже несколько месяцев. В понедельник вечером он в социальных сетях сообщил: "Сегодня я подал свою кандидатуру на должность президента Банка Латвии. Считаю важным, чтобы у депутатов Сейма, которые должны принять решение по этой должности, был достаточный выбор".

После FKTK Церпс работал в органах банковского надзора Швеции, а в настоящее время является советником президента центрального банка Объединенных Арабских Эмиратов.

В числе кандидатов на должность президента Банка Латвии упоминаются также член совета центрального банка Мартиньш Казакс, бывшая госсекретарь Минфина Санита Баяре, член совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука. Все они подтвердили готовность занять эту должность и уже встречались с отдельными партиями.