Армия Израиля убила командира "Исламского джихада" в Газе

"Мы только что напали на командира "Исламского джихада" в Газе Баху Абу аль-Ата", - написали в Twitter силы обороны Израиля. "Аль-Ата несет прямую ответственность за сотни терактов против гражданских лиц и солдат Израиля, (..) и его следующее нападение было неотвратимо".