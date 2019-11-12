Армия Израиля убила командира "Исламского джихада" в Газе

Армия Израиля убил командира палестинской группировки боевиков "Исламский джихад", сообщает AFP со ссылкой на The Times of Israel.
"Мы только что напали на командира "Исламского джихада" в Газе Баху Абу аль-Ата", - написали в Twitter силы обороны Израиля. "Аль-Ата несет прямую ответственность за сотни терактов против гражданских лиц и солдат Израиля, (..) и его следующее нападение было неотвратимо".
Армия сообщила, что ее целью был дом в пригороде Газы на юго-востоке, где согласно имеющейся у нее информации находился аль-Ата.
Группировка "Исламский джихад" подтвердила, что в результате израильского удара был убит один из ее лидеров, кроме того, погибла и жена аль-Ата.
В то же время группировка боевиков объявила "максимальную боевую готовность".