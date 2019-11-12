Вт, 12.11.2019
Типично для бизнесменов из сферы быстрых кредитов и небанковского кредитования, и владельцам Latvijas Hipotēka — Эдгару Талумсу и Никите Гончару — около 30. Несмотря на то, что в бизнесе займов они уже около десяти лет, полноценных интервью с ними практически не было. Лиене Бариса-Сермуле, RE:BALTICA

В Риге фура насмерть сбила пешехода

Пешеходный переход

ФОТО: Pixabay

В понедельник в Риге грузовой автомобиль насмерть сбил пешехода, сообщает Государственная полиция.

Трагическая авария произошла около двух часов дня на проспекте Курземес, 84, где фура DAF с прицепом Krone совершил наезд на пешехода.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие, в авариях пострадали десять человек, один погиб.

За нарушения правил дорожного движения составлено 406 протоколов, в том числе 172 за превышение скорости и девять за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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