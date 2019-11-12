В Риге фура насмерть сбила пешехода

Трагическая авария произошла около двух часов дня на проспекте Курземес, 84, где фура DAF с прицепом Krone совершил наезд на пешехода.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие, в авариях пострадали десять человек, один погиб.

За нарушения правил дорожного движения составлено 406 протоколов, в том числе 172 за превышение скорости и девять за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.