Спрос на молодых врачей из Латвии за рубежом очень большой, они продолжат уезжать

По его словам, ежегодно около 200 врачей уходят из медицины или уезжают в другие страны.

Он не исключил, что скорость, с какой Латвия теряет врачей, может увеличиться, если не будет обеспечено обещанное повышение оплаты труда.

По словам Кайлеса, из примерно 200 молодых врачей, которых в следующем году должны стать резидентами, уже почти половина говорит, что работать в Латвии не будет.

Спрос на молодых латвийских врачей за рубежом высок - как до обучения в резидентуре, так и после нее. Резидентам, работающим в зарубежных больницах, оплачивают проживание, а доходы "на руки" составляют около 2000 евро.

Как сообщалось, в соответствии с утвержденным Сеймом законом для повышения зарплат медиков в будущем году должно быть предусмотрено 120 млн евро, что позволило бы увеличить оплату труда в среднем на 20%. Однако правящая коалиция заявила, что принятие закона было ошибкой, потому что в нем не предусмотрены источники повышения финансирования. В результате для повышения зарплат медиков удалось найти лишь около половины необходимых средств.

На прошлой неделе организации медиков провели многотысячный пикет у Сейма и акцию протеста "Один день без врача", требуя выделить финансирование на прирост зарплат в установленном законом объеме, но никаких гарантий повышения зарплат от правительства не получили.