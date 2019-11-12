От груди до носа: почему почти все участницы шоу "Дом-2" делают пластику

СМИ регулярно сообщает об участницах знаменитой телестройки, которые то и дело увеличивают грудь. Телеведущая Ксения Бородина подчеркивает, что избежала этой моды и не меняла ничего в себе.
Издание "Экспресс-газета" цитирует телезвезду, которая объясняет, что эта за мода на экстремальные перемены.
"На "Доме-2" все делают грудь, потому что бесплатно", заявила Бородина.
Она подчеркивает, что эти услуги участницы реалити-шоу получают бесплатно - в обмен на рекламу в своих соцсетях.
Ксения даже пыталась выступить против пластических операций. Ведущая заявляла, что таким образом подается плохой пример для молодежи. Но у нее ничего не получилось. Участницы продолжают ходить к пластическим хирургам и косметологам, а также бесконечно совершенствовать свою внешность.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня речь пойдёт о «здоровой наглости». Говорят, что наглость — второе счастье, но никто не хотел бы называться наглым человеком. Обычно наглыми мы называем неприятных людей. Здоровая наглость — это когда вы чувствуете себя вправе желать каких-то вещей, даже если вы можете их не получить. Есть базовые вещи, которые все хотят: чтобы к нам относились с уважением, чтобы нас не обманывали, поддерживали, чтобы дети, близкие помогали нам. Так вот, здоровая наглость — это когда вы себе говорите: «Я имею право хотеть и требовать этого». Если вы не чувствуете этой «наглости», то вы и не просите того, чего хотите, а потому делаете все за всех, или вы просите, но никто вас не слушает, потому что в глубине души вы не верите в то, что действительно имеете право просить. Если вы совершенно лишены чувства, что вы вправе требовать, то люди вокруг вас будут иметь его в переизбытке. Умейте отказывать! Умейте просить своё! Если вы научитесь «здоровой наглости», то у людей вокруг будет шанс избавиться от чрезмерного эгоизма.