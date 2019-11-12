От груди до носа: почему почти все участницы шоу "Дом-2" делают пластику

Издание "Экспресс-газета" цитирует телезвезду, которая объясняет, что эта за мода на экстремальные перемены.

Она подчеркивает, что эти услуги участницы реалити-шоу получают бесплатно - в обмен на рекламу в своих соцсетях.

Ксения даже пыталась выступить против пластических операций. Ведущая заявляла, что таким образом подается плохой пример для молодежи. Но у нее ничего не получилось. Участницы продолжают ходить к пластическим хирургам и косметологам, а также бесконечно совершенствовать свою внешность.