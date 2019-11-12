PNB banka: уже уволено 200 человек. Не со всеми могут рассчитаться

Крастиньш сообщил агентству LETA, что на данный уволено около 200 работников банка - специалисты по обслуживанию клиентов, маркетингу и продажам.

В банке продолжают работать еще около 200 специалистов, чья работа связана с возвратом активов банка.

По словам администратора, необходимость услуг этих работников регулярно анализируется, и в ближайшие месяцы трудовые отношения с многими из них тоже будут прекращены.

Крастиньш сообщил, что произвести окончательный расчет с уволенными служащими банка, предусмотренный законом о труде, не позволяет закон о кредитных учреждениях, согласно которому уволенные работники получают статус кредиторов.

Поэтому администратор неплатежеспособности планирует обратиться в СКН, чтобы уволенные сотрудники банка могли получить причитающиеся им средства от государства - из средств гарантийного фонда требований работников.