PNB banka: уже уволено 200 человек. Не со всеми могут рассчитаться

Администратор неплатежеспособности PNB banka Виго Крастиньш планирует обратиться в Службу контроля за неплатежеспособностью (СКН), чтобы уволенные служащие банка получили причитающиеся им средства.
Крастиньш сообщил агентству LETA, что на данный уволено около 200 работников банка - специалисты по обслуживанию клиентов, маркетингу и продажам.
В банке продолжают работать еще около 200 специалистов, чья работа связана с возвратом активов банка.
По словам администратора, необходимость услуг этих работников регулярно анализируется, и в ближайшие месяцы трудовые отношения с многими из них тоже будут прекращены.
Крастиньш сообщил, что произвести окончательный расчет с уволенными служащими банка, предусмотренный законом о труде, не позволяет закон о кредитных учреждениях, согласно которому уволенные работники получают статус кредиторов.
Поэтому администратор неплатежеспособности планирует обратиться в СКН, чтобы уволенные сотрудники банка могли получить причитающиеся им средства от государства - из средств гарантийного фонда требований работников.
Как сообщалось, деятельность PNB banka была прекращена 15 августа 2019 года, а 12 сентября банк был признан неплатежеспособным.