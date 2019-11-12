Вт, 12.11.2019
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PNB banka: уже уволено 200 человек. Не со всеми могут рассчитаться

Филиал PNB banka

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Администратор неплатежеспособности PNB banka Виго Крастиньш планирует обратиться в Службу контроля за неплатежеспособностью (СКН), чтобы уволенные служащие банка получили причитающиеся им средства.

Крастиньш сообщил агентству LETA, что на данный уволено около 200 работников банка - специалисты по обслуживанию клиентов, маркетингу и продажам.

В банке продолжают работать еще около 200 специалистов, чья работа связана с возвратом активов банка.

По словам администратора, необходимость услуг этих работников регулярно анализируется, и в ближайшие месяцы трудовые отношения с многими из них тоже будут прекращены.

Крастиньш сообщил, что произвести окончательный расчет с уволенными служащими банка, предусмотренный законом о труде, не позволяет закон о кредитных учреждениях, согласно которому уволенные работники получают статус кредиторов.

Поэтому администратор неплатежеспособности планирует обратиться в СКН, чтобы уволенные сотрудники банка могли получить причитающиеся им средства от государства - из средств гарантийного фонда требований работников.

Как сообщалось, деятельность PNB banka была прекращена 15 августа 2019 года, а 12 сентября банк был признан неплатежеспособным.

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