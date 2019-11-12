Не дождавшись расстрела, в США умер самый известный убийца-мормон

У 78-летнего Лафферти были естественные причины смерти. Он умер в тюрьме в Дрейпере, в пригороде Солт-Лейк-Сити.

Казнить его должны были в будущем году.

Он стал бы первым американцем за последние почти десять лет, которого казнили бы расстрелом.

Лафферти стал знаменит после выхода в 2003 году книги писателя Джона Кракауэра "Under the Banner of Heaven". В нем были описаны самые радикальные ветви церкви мормонов и дело Лафферти.

По словам преступника, в 1984 году он пережил божественное откровение, что ему нужно убить жену брата Бренду Лафферти и их ребенка, так как женщина не поддерживала верование в многоженство. Убийство он совершил вместе с младшим братом Даном Лафферти, который был приговорен к пожизненному заключению.

Бренда Лафферти была третьей женой брата Аллена Лафферти.

Братья били женщину и душили проводом от пылесоса, после чего как Бренде, так и ее 15-месячной дочери Эрике перерезали горло.

В то время, когда Рона Лафферти приговорили к смертной казни, осужденные могли выбирать вид наказания - расстрел или смертельную инъекцию. Лафферти выбрал расстрел.

Писатель Кракауэр братьев Рона и Дена Лафферти описал как "ужасных социопатов", которые "разрушили так много жизней".

"Свои религиозные взгляды они использовали как разрешение делать все, что приходит в голову", - сказал Кракауэр.

Базируемая в штате Юта церковь мормонов более столетия назад отказалась от полигамии, однако в отдельных радикальных ветвях практикуется многоженство.