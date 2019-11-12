18 ноября в Риге отметят торжественными мероприятиями, концертами и салютом

По случаю 101-ой годовщины провозглашения Латвийской Республики в Риге пройдет церемония возложения цветов, военный парад, множество концертов и праздничный салют, сообщила агентству LETA представитель департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде.
18 ноября торжественные мероприятия в столице начнутся с экуменического богослужения в Домском соборе, после чего у памятника Свободы состоится церемония возложения цветов.
Позже все желающие смогут отправиться на набережную 11 ноября, где пройдет военный парад Национальных вооруженных сил, Министерства внутренних дел и подразделений союзников.
Вечером у памятника Свободы пройдет торжественное мероприятие, во время которого с речью выступит президент Латвии Эгил Левитс.
В 21 час на набережной 11 ноября по традиции люди вместе споют гимн Латвии, а затем состоится праздничный салют.
После праздничного салюта на набережной выступление начнут шесть диджеев латвийских радиостанций, которые порадуют собравшихся любимыми песнями.
Кроме того, в Риге состоится ряд посвященных празднику концертов, которые пройдут в центрах культуры и концертных залах как в центре города, так и в микрорайонах.
Также во время праздника будет возможность посетить выставку "Век Латвии" в Латвийском национальном историческом музее. Кроме того, в этот день еще будет проходить фестиваль Staro Rīga 2019.
18 ноября общественный транспорт в Риге будет бесплатным.