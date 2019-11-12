Бюро внутренней безопасности: улучшения ситуации в службах МВД не наблюдается

По данным БВБ, за четыре года существования бюро расследовано 557 уголовных процессов, и в этом году их количество выросло на 15%. Осужден за этот период 41 человек.

Начальник БВБ Валтерс Мурниекс заявил агентству LETA, что увеличение количества уголовных процессов связано с рядом факторов, и один из главных - недостаточные механизмы внутреннего контроля в органах МВД. Он убежден, что некоторые преступления не были бы совершены, если бы принимались превентивные меры.

Например, количество уголовных процессов о разглашении секретных сведений за десять месяцев этого года утроилось, количество взяток в сфере надзора за дорожным движением не уменьшается, как и случаев злоупотребления служебным положением в корыстных целях. Также в учреждениях МВД не упорядочены процессы закупок.

В октябре этого года достигнут антирекорд - задержано 15 сотрудников структур внутренних дел, в основном за преступления против собственности и коррупцию.