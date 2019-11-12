Со следующей недели посылки придется растаможивать по-новому

С 19 ноября Служба госдоходов меняет порядок обработки растаможиваемых посылок. С этого числа получателям посылок из третьих стран налоги и сборы больше не будут подсчитывать работники таможни, а клиентам самим нужно будет подавать их в таможенной декларации электронной системы декларирования СГД (EDS). Растаможивание за плату можно будет произвести и с помощью таможенного брокера Latvijas Pasts, сообщили порталу TVNET на почтовом предприятии.
Чтобы задекларировать полученные из третьих стран товары, за которые необходимо совершить таможенные платежи, в том числе купленные в интернет-магазинах товары стоимостью выше 22 евро и частные некоммерческие посылки стоимостью от 45 евро, с 19 ноября у всех клиентов есть два варианта.
Без дополнительной платы товары можно растаможить в EDS СГД, скачав документы на посылку и совершив платеж онлайн. Более подробную информацию о возможностях получения посылки из стран, не входящих в Евросоюз, и их порядок растаможивания можно найти на сайте СГД.
Если получатель посылки не хочет производить процедуры по растаможиванию сам, можно использовать платные услуги таможенного брокера Latvijas Pasts.
Подверженные таможенным формальностям посылки из стран за пределами ЕС составляют примерно 1% от общего полученного Latvijas Pasts числа посылок.
Если в Latvijas Pasts приходит таможенная посылка, клиент соответственно новому установленному СГД порядку больше не получит уведомления с уже подсчитанной суммой налога. Вместо этого будет указано, что необходимо растаможить посылку.