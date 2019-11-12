Со следующей недели посылки придется растаможивать по-новому

Чтобы задекларировать полученные из третьих стран товары, за которые необходимо совершить таможенные платежи, в том числе купленные в интернет-магазинах товары стоимостью выше 22 евро и частные некоммерческие посылки стоимостью от 45 евро, с 19 ноября у всех клиентов есть два варианта.

Без дополнительной платы товары можно растаможить в EDS СГД, скачав документы на посылку и совершив платеж онлайн. Более подробную информацию о возможностях получения посылки из стран, не входящих в Евросоюз, и их порядок растаможивания можно найти на сайте СГД.

Если получатель посылки не хочет производить процедуры по растаможиванию сам, можно использовать платные услуги таможенного брокера Latvijas Pasts.

Подверженные таможенным формальностям посылки из стран за пределами ЕС составляют примерно 1% от общего полученного Latvijas Pasts числа посылок.