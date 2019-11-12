FKTK хотят присоединить к Банку Латвии. Так уже было

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма во вторник передала на рассмотрение в третьем чтении поправки к закону о Банке Латвии, которые среди прочего предусматривают присоединение Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) к Банку Латвии.
Согласно поправкам, до 31 октября 2020 года Кабинет министров представит в Сейм законопроект о Банке Латвии, в котором будет определена структура управления его деятельностью.
Также предусматривается присоединение FKTK к Банку Латвии с соблюдением независимости функций обоих учреждений.
Поправки к закону также предусматривают сокращение числа членов правления Банка Латвии с шести до четырех.
Кроме того, планируется ввести ограничения, предусматривающие, что президент Банка Латвии, его заместитель и члены совета могут занимать должности не более двух сроков подряд.
Законопроект был согласован с Европейским центральным банком, который не высказал возражений против этих поправок.
Председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Мартиньш Бондарс ранее призвал оценить, необходимо ли в такой маленькой стране с ограниченными ресурсами, как Латвия, сохранять текущую модель банковского надзора или же целесообразнее присоединить учреждение банковского надзора к центральному банку, как это было до 2001 года.
По оценке юридического бюро Сейма, нет никаких юридических препятствий для присоединения FKTK к Банку Латвии, однако юристы Сейма считают важным при внесении изменений в закон развернуто обосновать необходимость объединения двух учреждений.