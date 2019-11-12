FKTK хотят присоединить к Банку Латвии. Так уже было

Согласно поправкам, до 31 октября 2020 года Кабинет министров представит в Сейм законопроект о Банке Латвии, в котором будет определена структура управления его деятельностью.

Также предусматривается присоединение FKTK к Банку Латвии с соблюдением независимости функций обоих учреждений.

Поправки к закону также предусматривают сокращение числа членов правления Банка Латвии с шести до четырех.

Кроме того, планируется ввести ограничения, предусматривающие, что президент Банка Латвии, его заместитель и члены совета могут занимать должности не более двух сроков подряд.

Законопроект был согласован с Европейским центральным банком, который не высказал возражений против этих поправок.

Председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Мартиньш Бондарс ранее призвал оценить, необходимо ли в такой маленькой стране с ограниченными ресурсами, как Латвия, сохранять текущую модель банковского надзора или же целесообразнее присоединить учреждение банковского надзора к центральному банку, как это было до 2001 года.