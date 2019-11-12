МИД советует латвийцам не посещать Израиль

МИД настоятельно рекомендует туристам не посещать сектор Газа и районы, граничащие с ним, или, в случае, если житель Латвии все же там оказался, стоит немедленно покинуть этот регион.

Министерство призывает граждан Латвии, находящихся в Израиле, внимательно следовать указаниям местных властей и самой актуальной информации в СМИ.

Когда срабатывает сигнальная сирена, все, кто находится в здании, должны немедленно перейти в безопасные помещения.

Любой человек на улице должен немедленно отправиться в общественный приют или подземную парковку, где он должен оставаться не менее десяти минут после того, как сигнал тревоги прекратился. Адреса общественных приютов доступны на сайте www.oref.org.il-en / Pakar.aspx.

МИД обращает внимание на то, что ситуация с безопасностью в Израиле нестабильна и может резко поменяться.

В частности, министерство призывает проявлять осторожность в Иерусалиме и на подконтрольных Палестине территориях, оценивать ситуацию и избегать демонстраций и толп людей, где могут быть беспорядки и террористические акты.

В то же время министерство настоятельно призывает путешественников проявлять крайнюю осторожность при использовании общественного транспорта. На приграничных территориях стоит избегать его использования.

МИД также настоятельно рекомендует латвийцам не посещать израильские пограничные районы с Ливаном и Сирией.

Израильская армия сообщила, что палестинские бойцы из сектора Газа открыли огонь против Израиля, таким образом реагируя на убийство коммандира радикальной группировки "Исламский джихад".

"Открыт значительный огонь" - заявил журналистам представитель пресс-службы армии на онлайн-пресс-конференции.

Несколько ракет поразили южный Израиль. В Тель-Авиве сработала воздушная тревога, и израильская система ПВО "Железный купол" перехватила две ракеты над городом.

В общей сложности к утру вторника израильскими системами ПВО было поражено от 20 до 50 палестинских ракет, сообщает армия.

"Мы готовимся к многодневной битве", - сказал представитель армии.