МИД советует латвийцам не посещать Израиль

Министерство иностранных дел (МИД) призывает жителей Латвии обдумать необходимость посещения Израиля в связи с обострением ситуации с безопасностью на всей территории государства. Уже находящихся в Израиле латвийцев ведомство побуждает внимательно следовать указаниям местных органов власти, сообщил пресс-секретарь МИД Янис Бекерис.
МИД настоятельно рекомендует туристам не посещать сектор Газа и районы, граничащие с ним, или, в случае, если житель Латвии все же там оказался, стоит немедленно покинуть этот регион.
Министерство призывает граждан Латвии, находящихся в Израиле, внимательно следовать указаниям местных властей и самой актуальной информации в СМИ.
Когда срабатывает сигнальная сирена, все, кто находится в здании, должны немедленно перейти в безопасные помещения.
Любой человек на улице должен немедленно отправиться в общественный приют или подземную парковку, где он должен оставаться не менее десяти минут после того, как сигнал тревоги прекратился. Адреса общественных приютов доступны на сайте www.oref.org.il-en / Pakar.aspx.
МИД обращает внимание на то, что ситуация с безопасностью в Израиле нестабильна и может резко поменяться.
В частности, министерство призывает проявлять осторожность в Иерусалиме и на подконтрольных Палестине территориях, оценивать ситуацию и избегать демонстраций и толп людей, где могут быть беспорядки и террористические акты.
В то же время министерство настоятельно призывает путешественников проявлять крайнюю осторожность при использовании общественного транспорта. На приграничных территориях стоит избегать его использования.
МИД также настоятельно рекомендует латвийцам не посещать израильские пограничные районы с Ливаном и Сирией.
Израильская армия сообщила, что палестинские бойцы из сектора Газа открыли огонь против Израиля, таким образом реагируя на убийство коммандира радикальной группировки "Исламский джихад".
"Открыт значительный огонь" - заявил журналистам представитель пресс-службы армии на онлайн-пресс-конференции.
Несколько ракет поразили южный Израиль. В Тель-Авиве сработала воздушная тревога, и израильская система ПВО "Железный купол" перехватила две ракеты над городом.
В общей сложности к утру вторника израильскими системами ПВО было поражено от 20 до 50 палестинских ракет, сообщает армия.
"Мы готовимся к многодневной битве", - сказал представитель армии.
Школы и детские сады в Тель-Авиве закрыты. Израильские власти призвали людей в секторе Газа, Тель-Авиве и других частях страны, которые не выполняют неотложную работу, остаться дома. Публичные встречи также запрещены.