Вт, 12.11.2019
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Президент: Европе нужен единый подход к борьбе с дезинформацией

Эгил Левитс

ФОТО: Ilmārs Znotiņš, VPK

В Европе нужен единый подход к проблеме враждебной дезинформации, заявил во вторник, 12 ноября, на открытии Парижского форума мира и 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО президент Латвии Эгил Левитс. 

Как сообщили агентству LETA в канцелярии президента, Левитс выступил с речью на открытии форума об информации и демократии. 

Он выразил благодарность движению "Репортеры без границ", которые собрали на форуме представителей СМИ и гражданского общества.

Левитс подчеркнул тесную связь между демократией и свободой слова, назвав их двумя сторонами одной медали.

Также он отметил, что дезинформация и информационные манипуляции представляют угрозу для демократии. 

Левитс считает, что новые технологии дают множество возможностей, но и увеличивают риски нашей безопасности и неприкосновенности частной жизни. 

По его мнению, для того, чтобы эффективно бороться с дезинформацией в демократическом мире, нужно укреплять плюрализм в СМИ, повышать качество СМИ и понимание проблемы дезинформации в обществе. 

Форум об информации и демократии является инициативой негосударственной организации "Репортеры без границ", которая хочет разработки рекомендаций по улучшению качества журналистики, особенно по отношению к соцсетям и интернет-платформам. 

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