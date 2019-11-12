Президент: Европе нужен единый подход к борьбе с дезинформацией

В Европе нужен единый подход к проблеме враждебной дезинформации, заявил во вторник, 12 ноября, на открытии Парижского форума мира и 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО президент Латвии Эгил Левитс.
Как сообщили агентству LETA в канцелярии президента, Левитс выступил с речью на открытии форума об информации и демократии.
Он выразил благодарность движению "Репортеры без границ", которые собрали на форуме представителей СМИ и гражданского общества.
Левитс подчеркнул тесную связь между демократией и свободой слова, назвав их двумя сторонами одной медали.
Также он отметил, что дезинформация и информационные манипуляции представляют угрозу для демократии.
Левитс считает, что новые технологии дают множество возможностей, но и увеличивают риски нашей безопасности и неприкосновенности частной жизни.
По его мнению, для того, чтобы эффективно бороться с дезинформацией в демократическом мире, нужно укреплять плюрализм в СМИ, повышать качество СМИ и понимание проблемы дезинформации в обществе.
Форум об информации и демократии является инициативой негосударственной организации "Репортеры без границ", которая хочет разработки рекомендаций по улучшению качества журналистики, особенно по отношению к соцсетям и интернет-платформам.