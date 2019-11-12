Президент: Европе нужен единый подход к борьбе с дезинформацией

Как сообщили агентству LETA в канцелярии президента, Левитс выступил с речью на открытии форума об информации и демократии.

Он выразил благодарность движению "Репортеры без границ", которые собрали на форуме представителей СМИ и гражданского общества.

Левитс подчеркнул тесную связь между демократией и свободой слова, назвав их двумя сторонами одной медали.

Также он отметил, что дезинформация и информационные манипуляции представляют угрозу для демократии.

Левитс считает, что новые технологии дают множество возможностей, но и увеличивают риски нашей безопасности и неприкосновенности частной жизни.

По его мнению, для того, чтобы эффективно бороться с дезинформацией в демократическом мире, нужно укреплять плюрализм в СМИ, повышать качество СМИ и понимание проблемы дезинформации в обществе.