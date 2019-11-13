"Реванш с Макгрегором?" Хабиб выдвинул ирландцу ультиматум

Напомним, что 31-летний ирландец своё последний поединок в UFC провёл в октябре прошлого года, когда проиграл именно Нурмагомедову.

Вскоре после этого Макгрегор объявил о завершении карьеры, но затем в своём Twitter написал о возвращении в спорт.

"Помню, как мне нужно было провести 9 или 10 боёв, чтобы иметь возможность сразиться за пояс UFC. Если Макгрегор одержит 10 побед подряд, тогда реванш будет возможен", - цитирует дагестанца ESPN.

31-летний Нурмагомедов - чемпион UFC в лёгком весе. Дагестанский боец ни разу не покидал октагон побеждённым. Макгрегор, в свою очередь, одержал 21 победу и потерпел 4 поражения.

Нурмагомедов также рассказал о том, что его представители ведут перегоры с его возможным следующим соперником - Тони Фергюсоном. На счету американца 26 побед и 3 поражения. В данный момент у Фергюсона серия из побед в UFC, которая насчитывает 12 боёв.

Кстати, вскоре после интервью ESPN, Нурмагомедов в разговоре с RT предположил, что может завершить карьеру после боя с Фергюсоном. "Честно говоря, не люблю настолько далеко идущие планы строить. До боя с Тони Фергюсоном практически полгода. Так что посмотрим. Думаю, может, после него ничего и не будет уже".