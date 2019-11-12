МВД не может завершить забор на границе Латвии с Россией: нужно еще 9 млн евро

Несмотря на то, что в будущем году планируется закончить обустройство пограничной полосы на границе Латвии и России, в настоящее время для этого не хватает 9 млн евро, говорится в докладе Министерства внутренних дел, заслушанном на заседании правительства.
В Алуксненском крае на участке границы длиной в 45,3 км на 33 км оборудована патрульная тропа и на 24,9 км построен забор.
Обустройство пограничной полосы на всей 283-километровой границе Латвии с Россией является приоритетом национального и европейского уровня,
но из необходимых 10,293 млн евро выделено до сих пор только 1,158 млн евро, то есть 11% от суммы.
Прогнозы Государственной пограничной охраны на 2019-2020 год подтверждают, что в Алуксненском крае и на всей границе сохраняется высокий риск контрабанды и нелегальной иммиграции. Выделение средств на обустройство государственной границы значительно уменьшило бы этот риск.