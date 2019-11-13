Победитель матча Федерер - Джокович выйдет в полуфинал Итогового турнира АТР

Матч между Федерером и Берреттини продолжался 1 час 18 минут и завершился со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

За это время 38-летний швейцарец сделал два брейка и восемь эйсов, а 23-летний Берреттини совершил шесть эйсов и допустил одну двойную ошибку. Швейцарец увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0.

В другом матче австралийский теннисист Доминик Тим обыграл серба Новака Джоковича - 6:7 (5:7), 3:6, 7:6 (7:5). Матч продолжался 2 часа 47 минут и за это время Джокович три раза взял подачу соперника, сделал девять эйсов и допустил три двойные ошибки. 26-летний Тим, который занимате пятое место в мировом рейтинге, сделал четыре брейка, шесть эйсов и четыре раза ошибся при подаче. Счёт в личных встречах стал 6:4 в пользу серба.