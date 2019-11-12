Пятое поражение подряд: "Салават Юлаев" в овертайме обыграл "Динамо"

В первые 20 минут рижане трижды имели численное большинство, но свои шансы не реализовали. Интересно, что шесть минут меньшинства не помешали уфимским хоккеистам нанести больше бросков по воротам "Динамо" - 9:7.

На 8-й минуте второго периода гости открыли счёт благодаря Дмитрию Кугрышеву. Арбитры очень долго рассматривали этот момент на предмет нарушения правил, но всё-таки засчитали гол в ворота Александра Салака.

У "Салавата" юыл шанс удвоить своё преимущество, но вместо этого уфимцы пропустили гол - за 4 минуты до конца периода Нериюс Алишаускас броском от синей восстановил равновесие в матче.

В третьем периоде шайбы заброшены не были, поэтому победителя пришлось определять в овертайме, на третьей минуте которого Павел Коледов принёс победу гостям.