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Пятое поражение подряд: "Салават Юлаев" в овертайме обыграл "Динамо"

Рижское "Динамо"

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Во вторник, 12 ноября, рижское "Динамо" у себя дома уступило уфимской команде "Салават Юлаев" - 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1). Для латвийского клуба это поражение стало пятым подряд в КХЛ.

В первые 20 минут рижане трижды имели численное большинство, но свои шансы не реализовали. Интересно, что шесть минут меньшинства не помешали уфимским хоккеистам нанести больше бросков по воротам "Динамо" - 9:7.

На 8-й минуте второго периода гости открыли счёт благодаря Дмитрию Кугрышеву. Арбитры очень долго рассматривали этот момент на предмет нарушения правил, но всё-таки засчитали гол в ворота Александра Салака.

У "Салавата" юыл шанс удвоить своё преимущество, но вместо этого уфимцы пропустили гол - за 4 минуты до конца периода Нериюс Алишаускас броском от синей восстановил равновесие в матче.

В третьем периоде шайбы заброшены не были, поэтому победителя пришлось определять в овертайме, на третьей минуте которого Павел Коледов принёс победу гостям.

Этим матче рижане открыли серию из пяти домашних игр. Впереди у команды Гирта Анкипанса матчи против "Спартака", "Витязя", "Сочи" и московского "Динамо".

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