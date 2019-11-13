Гибель рабочего на крыше Минфина: В связи с трагедией с должности ушла член правления VNĪ

"Я готова уйти с должности члена правления, взяв на себя моральную ответственность за случившееся на улице Смилшу, 1. Считаю, что такое решение важно и для репутации ВНИ, и для дальнейшего развития предприятия, а также поднимет вопросы безопасности труда в строительной отрасли и обществе в целом", - заявила Грушкевица, которая в правлении VNĪ была ответственна за развитие и строительные проекты.

В свою очередь председатель совета VNĪ Мартиньш Бичевскис сообщил, что совет компании получил заявление Грушкевицы.

"Хотя ответственность за то, что произошло во время замены кровли здания на ул. Смилшу, 1, несут строители, Грушкевица сообщила совету о намерении уйти с должности, и совет ее заявление принял", - сказал он.

"Мы обязались сделать все, чтобы в дальнейшем избежать подобных происшествий. Сразу после несчастного случая мы создали группу по кризисному управлению, чтобы провести служебную проверку и скрупулезно оценить, как и насколько точно работали сотрудники нашей компании, все ли было сделано в соответствии с внутренними и внешними нормативными актами", - сказал руководитель VNĪ.

Вся информация об условиях проведения ремонтных работ на объекте и произошедшем несчастном случае запрошена у строителей - объединения предприятий Delta Construction и SCM Latvia.

VNĪ также сообщает, что объединение Delta Construction и SCM Latvia привлекли для работ на объекте субподрядчика - предприятие RK Livi, о чем VNĪ как заказчик не было информировано.