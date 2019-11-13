Фото и видео: Венецию затопило из-за проливного дождя

В самых сильных наводнениях, которые местные жители называют "acqua alta", уровень воды достиг 1,87 метров.

С момента начала регистрации уровня паводковых вод, в 1923 году более высокий уровень воды был однажды - 1,94 метра в 1966 году. При этом критической отметкой считается 130 см.

ФОТО: MARCO BERTORELLO / AFP

Феномен "высокой воды" в Венеции связан с повышением уровня моря, что бывает, как правило, осенью и весной и зависит от лунных циклов и приливов.

ФОТО: MARCO BERTORELLO / AFP

Уровень воды становится выше также из-за дождей, как произошло сейчас. Помимо этого наводнению способствовал ветер с моря.

Как сообщает агентство ANSA, весь исторический центр был затоплен, площадь Святого Марка полностью ушла под воду, её уровень смог достичь одного метра. Подтопило также и одноимённый собор, чьи недавно отреставрированные во мраморе фрагменты были повреждены.