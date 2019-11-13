Ср, 13.11.2019
Типично для бизнесменов из сферы быстрых кредитов и небанковского кредитования, и владельцам Latvijas Hipotēka — Эдгару Талумсу и Никите Гончару — около 30. Несмотря на то, что в бизнесе займов они уже около десяти лет, полноценных интервью с ними практически не было. Лиене Бариса-Сермуле, RE:BALTICA

"Бентли" и икра у Сейма: люди выступили против "самого большого бюджета"

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В среду, 13 октября, у здания Сейма, в котором началось рассмотрение проекта госбюджета и сопровождающих его законопроектов, собрались около 40 протестующих, сообщает агентство LETA.

Участники митинга развернули у Сейма стилизованный стол богача, сервированный "бутербродами с икрой", фруктами, "дорогим алкоголем" и банкнотами из настольной игры "Монополия", а также фотографией председателя бюджетно-финансовой комиссии Сейма Мартиньша Бондарса. 

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Участники акции протеста в своих плакатах призывали увеличить бюджетные поступления за счет НДС на предметы роскоши, а также повысить подоходный налог с больших зарплат и ввести прогрессивный подоходный налог с капитала.  

В основном молодые участники мероприятия пришли с плакатами, на которых написано "Все не плохо, но можно гораздо лучше", "Самый большой бюджет! :) Ты это чувствуешь?", "Кариньшу все равно, какая зарплата у медсестер" и т.д.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Как сообщалось, доходы консолидированного бюджета 2020 года прогнозируются в размере 9,89 млрд евро, расходы - в размере 10 млрд евро. По сравнению с бюджетом 2019 года доходы вырастут на 717,1 млн евро, расходы - на 610,1 млн евро.

Поступления основного государственного бюджета прогнозируются в размере 6,88 млрд евро, расходы - в размере 7,22 млрд евро. Доходы основного бюджета по сравнению с бюджетом 2019 года вырастут на 400 млн евро или 5,9%, расходы - на 325,2 млн евро.

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