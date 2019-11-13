Ср, 13.11.2019
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Основатель Cirque du Soleil задержан за выращивание марихуаны на частном острове

Ге Лалиберте

ФОТО: Reuters/ScanPix

Во Французской Полинезии задержан основатель всемирно известной цирковой труппы Cirque du Soleil Ги Лалиберте, который обвиняется в выращивании марихуаны на своем частном острове в Тихом океане, сообщает AFP.

Канадский предприниматель был задержан после того, как покинул свой самолет во Французской Полинезии, позднее в среду его доставили в суд.

Его компания Lune Rouge сообщила, что Лалиберте использует марихуану "в медицинских и сугубо личных целях" и отрицает, что он выращивал марихуану на своем частном острове Нукутепипи в коммерческих целях.

"Ги Лалиберте полностью ограничивает себя от слухов, что его обвиняют в торговле или контрабанде наркотиков", - говорится в сообщении компании.

Как сообщил местный телеканал Polynesie Premiere, полиция несколько недель назад допросила сотрудников Лалиберте в связи с подозрениями в хранении наркотиков, а в его телефоне были найдены фотографии с плантации марихуаны.

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