Ср, 13.11.2019
Типично для бизнесменов из сферы быстрых кредитов и небанковского кредитования, и владельцам Latvijas Hipotēka — Эдгару Талумсу и Никите Гончару — около 30. Несмотря на то, что в бизнесе займов они уже около десяти лет, полноценных интервью с ними практически не было. Лиене Бариса-Сермуле, RE:BALTICA

Две смерти за одну ночь на пароме в Эстонии оказались совпадением

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

На судне Silja Europa судоходной компании Tallink в 20 октября утром были обнаружены мертвыми двое граждан Финляндии. Как сообщала ранее полиция, инциденты между собой не связаны, пишет Rus.Postimees.

К настоящему времени стало известно, что полиция не начинала расследования в связи со смертью двух пассажиров парома Tallink Silja Europa.

20 октября около трех часов ночи в Центр тревоги поступил вызов с стоявшего в Таллиннском порту парома Silja Europa, где пассажир-попутчик нашел в каюте труп 25-летней девушки.

У погибшей не обнаружены признаки насильственной смерти.

А следующий вызов поступил в Центр тревоги около пяти утра: в каюте обнаружили труп 21-летнего молодого человека, у которого также отсутствовали следы насильственной смерти.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде сообщила BNS, что два инцидента между собой не связаны, а также добавила, что полиция не начинала расследования по факту смерти пассажиров.

"Женщина скончалась из-за проблем со здоровьем. Причины смерти мужчины также установлены. В этом случае также отсутствовали признаки насильственной смерти", - сообщила она.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ