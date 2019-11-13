Ср, 13.11.2019
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Эпидемия гриппа в Латвию еще не пришла; больница рекомендует вакцинироваться

Пациенту делают прививку в Латвийском центре инфектологии

ФОТО: Agnese Gulbe/LETA

Интенсивность гриппа в Латвии по-прежнему сохраняется на низком уровне, сообщает агентство LETA.

На прошлой неделе в амбулаторных лечебных заведениях случаи заболевания гриппом были зарегистрированы в Риге, Даугавпилсе и Екабпилсе - всего шесть случаев.

С начала сезона зарегистрировано уже 18 случаев, когда грипп был установлен пациентам клинически. В двух случаях в Риге констатирована вызванная гриппом пневмония.

На прошлой неделе в стационаре лечились пять пациентов с диагнозом гриппа, четыре из них в Риге и один в Екабпилсе. Пациенты - люди разных возрастных грипп, хотя наибольшее число случаев на этой неделе установлено среди детей в возрасте до 14 лет.

Первые случаи заболевания гриппом были зарегистрированы уже в начале октября, что примерно на три недели раньше, чем обычно. О заболевших сообщила семейный врач в Гулбенском крае, а также практики семейных врачей в Риге.

Случаи пневмонии или воспаления легких на прошлой недели выросли на одного пациента - с 26 случаев в последнюю неделю октября до 27 на прошлой неделе.

Как информирует Рижская восточная клиническая университетская больница, несмотря на то, что вакцинация не способна полностью защитить от заболевания, доказано, что даже в случае, если вакцина не защитит, она все-таки облегчит и ускорит течение болезни.

Вакцина также защитит пациентов с хроническими заболеваниями, снижая возможные риски осложнения гриппа и угрозу для жизни.

Грипп в Латвии распространяется в осенний и зимний периоды, поэтому сейчас лучшее время для вакцинации, указывает больница. Иммунитет против гриппа вырабатывается в течение семи дней после получения вакцины.

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