Министерство не утвердило правила, регулирующие вывоз отходов в Риге

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) не утвердило обязательные правила Рижской думы о порядке вывоза отходов в столице, в связи с чем самоуправление пока не сможет объявить новый конкурс, сообщила агентству LETA начальник управления окружающей среды департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Эвия Пиньке.
По ее словам, до 11 декабря, когда закончится объявленная правительством чрезвычайная ситуация в сфере вывоза отходов в Риге, осталось очень мало времени, поэтому не исключено, что Рижская дума обратится к правительству с просьбой о ее продлении.
По словам Пиньке, Рижская дума объявит процедуру переговоров, на которую, скорее всего, будут приглашены компании, которые уже сейчас занимаются вывозом отходов в Риге.
Город планировалось разделить для вывоза отходов на четыре зоны, а договор заключить сроком на семь лет.
Утвержденные Рижской думой 30 октября правила предусматривают ряд технических моментов, касающихся сортировки и частоты вывоза мусора.