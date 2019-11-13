Ср, 13.11.2019
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Министерство не утвердило правила, регулирующие вывоз отходов в Риге

Мусорный контейнер

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) не утвердило обязательные правила Рижской думы о порядке вывоза отходов в столице, в связи с чем самоуправление пока не сможет объявить новый конкурс, сообщила агентству LETA начальник управления окружающей среды департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Эвия Пиньке.

По ее словам, до 11 декабря, когда закончится объявленная правительством чрезвычайная ситуация в сфере вывоза отходов в Риге, осталось очень мало времени, поэтому не исключено, что Рижская дума обратится к правительству с просьбой о ее продлении.

По словам Пиньке, Рижская дума объявит процедуру переговоров, на которую, скорее всего, будут приглашены компании, которые уже сейчас занимаются вывозом отходов в Риге.

Город планировалось разделить для вывоза отходов на четыре зоны, а договор заключить сроком на семь лет.

Утвержденные Рижской думой 30 октября правила предусматривают ряд технических моментов, касающихся сортировки и частоты вывоза мусора.

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