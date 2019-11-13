"Согласие" останется в коалиции Рижской думы, но с одним условием

"Согласие" собрало подписи депутатов своей фракции для созыва внеочередного заседания думы по рассмотрению вопроса об освобождении от должностей вице-мэра и члена правления Рижского свободного порта представителя ФНД Вадима Баранника. Во фракцию партии входят 17 депутатов, а для подачи запроса необходимо по крайней мере 20 подписей, поэтому "Согласие" просит поддержки ЧСР.

Это решение "Согласие" мотивирует тем, что Баранник лишился доверия, и коалиция в таком составе не может продолжать работу.

"Не секрет, что в последние недели работа в Рижской думе не была нормальной, фактически она была парализована. На следующей неделе начнутся тяжелые переговоры по бюджету, и мы уже сейчас видим, что не сможем в таком составе проработать до 2021 года", - сказала Владова.

В заявлении для СМИ "Согласие" указывает, что работа Рижской думы была парализована по той причине, что между председателем думы Олегом Буровым (ЧСР) и ФНД возник конфликт, а также из-за деструктивных действий ФНД в целом.

Владова отметила, что на всех муниципальных предприятиях проводятся независимые аудиты, как и постановила дума, за исключением тех, которые курирует Баранник. Также ситуация в Rīgas namu pārvaldnieks со средствами в неплатежеспособном PNB bankа не выдерживает никакой критики.

Кроме того, фракция хочет, чтобы представитель ФНД Алексей Росликов был отстранен от должности руководителя комитета городского развития.

Одновременно Владова указала, что Олег Буров как мэр по-прежнему пользуется полной поддержкой "Согласия".

"Мы предлагаем незамедлительно начать переговоры с другими депутатами, избранными в Рижскую думу, чтобы обеспечить поддержку председателю Рижской думы, а также гарантировать полноценную и стабильную ее работу. В свою очередь, если обеспечить поддержку председателю Рижской думы Олегу Бурову без голосов ФНД не получится, то мы призываем и наших партнеров из ЧСР, и всех остальных депутатов думы незамедлительно обратиться в Министерство окружающей среды и регионального развития, а также в Сейм, чтобы принять законопроект о роспуске думы и проведении внеочередных выборов", - говорится в заявлении фракции "Согласия".

Если ЧСР откажется от сотрудничества с ФНД, вместе с "Согласием" у коалиции будет 28 голосов. Еще в столичной думе есть блок депутатов "Риге", в который объединились не входящие в партии депутаты, в основном сотрудничающие с ФНД.