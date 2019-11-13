Пятикратный призёр Олимпийских игр гимнаст Аблязин сломал ногу на тренировке

"Денис получил травму, сломал ногу на прыжке. Сложно сказать, успеет ли он восстановиться к Олимпийским играм, это станет понятно после периода реабилитации и повторного обследования", - приводит слова личного тренера спортсмена Сергея Старкина ТАСС.

Сообщается, что гимнаст получил травмы при исполнении прыжка - у него переломы большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги, а также трещина в большеберцовой кости правой ноги.

Сам спортсмен в разговоре с РИА "Новости" отметил, что пока сложно делать какие-то прогнозы, но по показаниям врачей Аблязин вернётся к тренировкам не раньше января. Аблязин точно пропустит этап Кубка мира, но рассчитывает восстановиться к Олимпийским играм в Токио.