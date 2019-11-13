Ср, 13.11.2019
Сейчас телевизионный бизнес находится в той же стадии, что и печатные издания 10 лет назад. Тогда газетный бизнес разваливался, так как классический источник - рекламы - отняли интернет порталы, Google и растущие социальные сети. Сейчас - телевидение теряет перед такими гигантами, как Netflix и YouTube. Инга Сприньге, RE:BALTICA

Пятикратный призёр Олимпийских игр гимнаст Аблязин сломал ногу на тренировке

Денис Аблязин

ФОТО: Reuters/ScanPix

Российский гимнаст Денис Аблязин сломал ногу во время тренировки. Об этом сообщает ТАСС.

"Денис получил травму, сломал ногу на прыжке. Сложно сказать, успеет ли он восстановиться к Олимпийским играм, это станет понятно после периода реабилитации и повторного обследования", - приводит слова личного тренера спортсмена Сергея Старкина ТАСС.

Сообщается, что гимнаст получил травмы при исполнении прыжка - у него переломы большеберцовой и малоберцовой костей левой ноги, а также трещина в большеберцовой кости правой ноги.

Сам спортсмен в разговоре с РИА "Новости" отметил, что пока сложно делать какие-то прогнозы, но по показаниям врачей Аблязин вернётся к тренировкам не раньше января. Аблязин точно пропустит этап Кубка мира, но рассчитывает восстановиться к Олимпийским играм в Токио.

27-летний Аблязин - трёхкратный серебряный и двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр. Кроме того, на счету гимнаста две победы на мировых первенствах и восемь золотых медалей чемпионатов Европы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by денис (@denis_abliazin) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ