В Одни Ворота: Николай Гришунин - из любителей в профи за поясом чемпиона
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
Сегодня в выпуске:
В гостях у программы "В Одни Ворота" на радио SWH+ пятнадцатикратный чемпион Латвии по боксу Николай Гришунин. Он является единственным латвийским боксёром, которому после восстановления независимости страны удалось дважды завоевать награды на чемпионатах Европы (2008, 2015).
Николай сейчас входит в топ 40 своей категории крузервейт (первый тяжёлый вес). В ноябре Николай выиграл титул интерконтинентального чемпиона по версии IBA (Международной боксёрской ассоциации) в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг).
Мы обсудили, каково это - держать в руках пояс чемпиона. Николай провёл тренировочный лагерь в США и рассказал о своих впечатлениях от этой страны.
Что хотелось бы привезти в родной Вентспилс из Америки? Каково это, боксировать на профессиональном ринге с соперником, которого уже встречал на любительском ринге? Как изменится жизнь боксёра, который из любителей вырос в профи?
Это лишь несколько вопросов, на которые нам ответил Николай Гришунин.