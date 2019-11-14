В Одни Ворота: Николай Гришунин - из любителей в профи за поясом чемпиона

Сегодня в выпуске:

В гостях у программы "В Одни Ворота" на радио SWH+ пятнадцатикратный чемпион Латвии по боксу Николай Гришунин. Он является единственным латвийским боксёром, которому после восстановления независимости страны удалось дважды завоевать награды на чемпионатах Европы (2008, 2015).

Николай сейчас входит в топ 40 своей категории крузервейт (первый тяжёлый вес). В ноябре Николай выиграл титул интерконтинентального чемпиона по версии IBA (Международной боксёрской ассоциации) в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг).

Мы обсудили, каково это - держать в руках пояс чемпиона. Николай провёл тренировочный лагерь в США и рассказал о своих впечатлениях от этой страны.

Что хотелось бы привезти в родной Вентспилс из Америки? Каково это, боксировать на профессиональном ринге с соперником, которого уже встречал на любительском ринге? Как изменится жизнь боксёра, который из любителей вырос в профи?