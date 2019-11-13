Ср, 13.11.2019
Типично для бизнесменов из сферы быстрых кредитов и небанковского кредитования, и владельцам Latvijas Hipotēka — Эдгару Талумсу и Никите Гончару — около 30. Несмотря на то, что в бизнесе займов они уже около десяти лет, полноценных интервью с ними практически не было. Лиене Бариса-Сермуле, RE:BALTICA

Панарин: "Мечта сбылась - купили с Алисой дом в Нью-Йорке"

ФОТО: instagram.com/artemiypanarin

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал о том, что приобрёл в США дом.

"Да, мы купили дом. Наконец-то моя мечта сбылась. Теперь у нас есть дом, есть гараж. Правда, он еще холодный, хочу его утеплить - буду сам копаться. Уже купил целый чемодан инструментов. Думаю, что ни разу его не открою. Самое главное, что научил открывать Алису", - сказал Панарин в интервью.

Также Панарин рассказал, что они вместе с Алисой Знарок (дочерью известного российского тренера Олега Знарка) уже живут в новом доме, так как сам хоккеист очень нетерпеливый и уговорил Алису заехать в дом, "как только там появился матрас".

Напомним, что Артемий Панарин подписал контракт с "Рейнджерс" в этом межсезонье. Российский хоккеист заключил контракт с командой из Нью-Йорка на семь лет. Соглашение подписано на общую сумму 81,5 миллионов долларов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рыжий захотел хот-дог @mr_riziy wanted a hot dog

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Beautiful Saturday 😂😂😂

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Back to NYC ✈️

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