Панарин: "Мечта сбылась - купили с Алисой дом в Нью-Йорке"

"Да, мы купили дом. Наконец-то моя мечта сбылась. Теперь у нас есть дом, есть гараж. Правда, он еще холодный, хочу его утеплить - буду сам копаться. Уже купил целый чемодан инструментов. Думаю, что ни разу его не открою. Самое главное, что научил открывать Алису", - сказал Панарин в интервью.