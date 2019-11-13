Эстонский министр: российские спецслужбы использовали Swedbank в своих интересах

Также Хельме утверждал, что отмывание денег в Swedbank – это осознанный выбор, поскольку в процессе управления рисками не было ясности, кто точно отвечает.

"Одно, чем мы недовольны, это фактом, что Swedbank не говорил Финансовой инспекции правды. Они удерживали информацию или предоставляли ошибочные данные.

Я не могу сказать, делали они это по незнанию, или это был осознанный выбор. Факт заключается в том, что Swedbank во времена прежнего руководства не был честен с эстонской Финансовой инспекцией, и это является серьезной проблемой", - сказал Хельме.

Он упомянул, что при новым руководством отношения Swedbank с государством улучшились.

Также он выразил надежду получить американские штрафы в эстонскую государственную казну: "Мы считаем себя главными жертвами, поэтому думаем, что если это закончится штрафами, то было бы логично, чтобы значительная их часть была отдана Эстонии".

По словам министра финансов, проблемным был и выбор клиентов банка: "Прямо говоря, многие из них являлись олигархами с сомнительной репутацией, часть из которых находилась под международными санкциями".

Хельме добавил, что в расследовании Swedbank были найдены связи с российскими спецслужбами и терроризмом.