Буров: RNP не справляется с ситуацией, связанной с оставшимися в PNB banka средствами

По его словам, нынешняя ситуация, когда есть очень большой риск, что из-за действий правления RNP тысячи рижан потеряют деньги в PNB banka, является неприемлемой и даже противозаконной.

"В моем распоряжении нет информации о том, каким образом правление RNP планирует решать эту неприемлемую ситуацию, и эта неопределенность вызывает беспокойство ", - сказал Буров.

По его словам, в настоящее время не происходит также должной коммуникации с клиентами, в рамках которой они могли бы получить ответы на свои вопросы.

По мнению Бурова, правление RNP не может справиться с этой кризисной ситуацией. Решение о соответствии своим должностям правления компании может принять держатель долей капитала, которым в данном случае является вице-мэр Вадим Баранник.

Как сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) месяц назад дала негативный ответ RNP о возможности вернуть застрявшие в PNB banka 6 млн евро через фонд гарантирования вкладов, поэтому RNP, скорее всего, придется встать в очередь кредиторов банка, что не гарантирует возврата денег.