Вице-мэр Риги Владова: "Мне стыдно смотреть в глаза избирателям, мы хотим решений"

По ее словам, завтра, 14 ноября в 13 часов будет созвано заседание фракции и правления "Согласия", и не исключено, что "Согласие" выйдет из коалиции Рижской думы.

"Мне стыдно ходить по улицам и смотреть в глаза избирателям. Так не может продолжаться - мы хотим решений", - сказала Владова.

Почти все депутаты "Согласия" покинули сегодня заседание финансово-административного комитета.

Как сообщалось, сегодня Владова заявила о том, что "Согласие" продолжит работу в коалиции Рижской думы при условии, что партия ЧСР прекратит сотрудничество с ФНД.

ЧСР со своей стороны заявила, что не хочет принимать поспешных решений и отложит вопрос до будущей недели.

В ФНД входят депутаты Валерий Петров, Виталий Дубов, Алексей Росликов и Баранник. Они были исключены из "Согласия" в июне этого года, когда не поддержали избрание на пост вице-мэра представителя партии Сандриса Бергманиса.