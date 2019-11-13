Вице-мэр Риги Владова: "Мне стыдно смотреть в глаза избирателям, мы хотим решений"

Фракция "Согласия" в Рижской думе не согласна ждать до следующей недели и ждет немедленного решения партии "Честь служить Риге" (ЧСР) относительно сотрудничества с фракцией независимых депутатов (ФНД), заявила агентству LETA вице-мэр Анна Владова.
По ее словам, завтра, 14 ноября в 13 часов будет созвано заседание фракции и правления "Согласия", и не исключено, что "Согласие" выйдет из коалиции Рижской думы.
"Мне стыдно ходить по улицам и смотреть в глаза избирателям. Так не может продолжаться - мы хотим решений", - сказала Владова.
Почти все депутаты "Согласия" покинули сегодня заседание финансово-административного комитета.
Как сообщалось, сегодня Владова заявила о том, что "Согласие" продолжит работу в коалиции Рижской думы при условии, что партия ЧСР прекратит сотрудничество с ФНД.
ЧСР со своей стороны заявила, что не хочет принимать поспешных решений и отложит вопрос до будущей недели.
В ФНД входят депутаты Валерий Петров, Виталий Дубов, Алексей Росликов и Баранник. Они были исключены из "Согласия" в июне этого года, когда не поддержали избрание на пост вице-мэра представителя партии Сандриса Бергманиса.
Если ЧСР откажется от сотрудничества с ФНД, вместе с "Согласием" у коалиции будет 28 голосов. Еще в столичной думе есть блок депутатов "Риге", в который объединились не входящие в партии депутаты, в основном сотрудничающие с ФНД.