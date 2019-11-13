Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о пенсиях

В то же время поправки предусматривают, что для лиц с инвалидностью с детства минимальная расчетная база составит 122,69 евро.

В настоящее время минимальный размер пенсии по старости определяется согласно правилам о минимальном размере пенсии по старости, исходя из государственного пособия по социальному обеспечению, составляющего 64,03 евро, и 106,72 евро для лиц с инвалидностью с детства. Также минимальная пенсия по возрасту зависит от накопленного страхового стажа человека.

Размер государственного пособия по социальному обеспечению не менялся с 2006 года, а для лиц с инвалидностью с 2009 года.

С 2020 года минимальная пенсия по старости будет установлена, принимая во внимание минимальную расчетную базу в 80 евро, а для лиц с инвалидностью с детства - 122,69 евро.

Как и сейчас, впредь также будет учитываться страховой стаж.