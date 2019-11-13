Под Марупе поезд насмерть сбил парня на электросамокате

Работник ближайшего веломагазина Карлис вечером в понедельник на автомобиле пытался выехать со стоянки, когда его внимание привлек ужасающий вид. Мужчина второй раз в жизни увидел, как умирает человек, пересекающий железнодорожный пешеходный переход, сообщает передача.

"Останки были на 30 метров дальше переезда. Ехало на электросамокате, не посмотрел. Я только выехал из дома, вижу, как "уходят" фонари самоката, десять кувырков сделал и улетел", - рассказал передаче Карлис.

Парню, который пытался переехать через рельсы на самокате, было 24 года. С ним вместе шел друг. Местные рассказывают, что оба были гастарбайтерами, и человек с ним был иностранцем, который и вызвал спасателей.

На место происшествия прибыла реанимационная бригада, но полученные повреждения не были совместимы с жизнью. Свидетель Карлис рассказал, что видел подобное происшествие, на том же самом пешеходном переходе. В тот раз погибла пенсионерка.

"Это второй случай за два года", - добавил он.

Местные жители уже слышали о трагедии. Местная жительница Велта отметила, что барьеры не сделанвы извилистыми - переход можно легко пересечь и напрямую. Поэтому многие решают проехать его на транспортном средстве.

Поезд направлялся из Риги в Елгаву, на этом участке он разгоняется примерно до 100 километров в час. Его машинист заметил приближающееся транспортное средство, однако полностью остановиться столь быстро не было возможным.